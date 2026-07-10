Ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко сделал свой прогноз на четвертьфинал чемпионата мира-2026. Кто присоединится к Франции в 1/2-й? Слова специалиста передает «ТаТоТаке».

Испания – Бельгия? Испания - моя любимая команда.

Англия – Норвегия? Интересная пара. Я испытываю большую симпатию к норвежцам, даже буду немного за них болеть. Но поставлю на англичан.

Аргентина – Швейцария? Пара, где есть явный фаворит. Но мне кажется, что игра будет крайне тяжелой. Прогнозирую ничью и серию пенальти, где судьба улыбнется швейцарцам. Должна быть одна сенсация.