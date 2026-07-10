Тренер Полесья спрогнозировал, кто присоединится к Франции в полуфинале чемпионата мира-2026
Кравченко сделал прогноз на каждую пару
около 2 часов назадПодписаться в
Сергей Кравченко. Фото: ФК Полесье
Ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко сделал свой прогноз на четвертьфинал чемпионата мира-2026. Кто присоединится к Франции в 1/2-й? Слова специалиста передает «ТаТоТаке».
Испания – Бельгия? Испания - моя любимая команда.
Англия – Норвегия? Интересная пара. Я испытываю большую симпатию к норвежцам, даже буду немного за них болеть. Но поставлю на англичан.
Аргентина – Швейцария? Пара, где есть явный фаворит. Но мне кажется, что игра будет крайне тяжелой. Прогнозирую ничью и серию пенальти, где судьба улыбнется швейцарцам. Должна быть одна сенсация.
Напомним, сборная Франции с незабитым пенальти Мбаппе победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026 (2:0).
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