Главный тренер Руха Иван Федик подвел итоги матча 9 тура УПЛ против Кривбаса (0:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Нам нужно забивать. Даже при счете 0:2 нужно забивать раньше, чем за 5 минут до конца, чтобы была возможность забить еще один, просто нам не хватило времени. Играли неплохо, в принципе, последние матчи играем неплохо. В этой игре пропустили из 2 моментов 2 гола - значит, нужно более сосредоточенно играть, чтобы не пропускать. Ну и забивать - моментов было много.

Пропущенные голы? Нужно смотреть видео, я так сразу не могу сказать. Конечно, не доиграли один или два игрока что при первом, что при втором голах.

Играли неплохо. Я не могу сказать, что доволен игрой, потому что нужно не давать сопернику вообще создавать моменты возле своих ворот, доигрывать – тогда будет легче играть в атаке.

То, что пропустили голы - это очень плохо. Конечно, мы расстроены, потому что мы не взяли очки в этой игре, - сказал Федык.