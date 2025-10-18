Сергей Стаднюк

В девятом туре украинской Премьер-лиги Шахтер на выезде сыграл вничью с Полесьем.

«Горняки» имели двойную мотивацию на эту игру. Во-первых, донетчане никогда в истории не побеждали житомирян в чемпионате. Во-вторых, перед самым выходом на поле гости узнали, что вечный конкурент в лице Динамо впятый раз подряд потерял очки.

Команда была заряженной, создавала моменты. Но трех ударов в створ оказалось недостаточно, чтобы пробить Волынца. Голкипер Полесья провел для себя фантастический матч.

Градус поднялся до максимума в конце игры. По желтой карточке получили оба тренера Арда Туран и Руслан Ротань, а один из представителей штаба «горняков» был удален. Эгиналду и Бондаренко пробивали почти с одной позиции на последних минутах, но житомиряне устояли – 0:0.

Шахтер набрал 18 очков и продолжил играть с Динамо (17) в кошки-мышки. Уже в этом туре «горняков» может догнать Металлист 1925. А сенсационным лидером стал Кривбасс (19).

УПЛ, девятый тур

Полесье – Шахтер 0:0

Полесье: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чеботенко, Кравченко, Брагару (Крушинский 80), Велетень (Назаренко 46), Андриевский (Таллес 74), Бабенко, Шепелев (Йосефи 58), Филиппов (Гайдучик 58).

Шахтер: Ризник, Энрике, Марлон (Матвиенко 65), Бондарь, Винисиус Тобиас, Невертон, Феррейра (Мейреллиш 74), Очеретько (Бондаренко 46), Назарина, Педриньо (Изаки 84), Каун Элиас (Эгиналду 65).

Предупреждения: Кравченко – Бондарь

Обзор матча будет доступен на странице события Полесье – Шахтер.