Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон поделился ожиданиями от встречи с Украиной, подчеркнув, что его команда намерена выложиться на полную ради победы.

«Если победим, окажемся в очень выгодном положении в борьбе за второе место с Украиной – сможем разрушить их мечты. Азербайджан, на мой взгляд, не помешает этой битве. Ничья не была бы плохим результатом, а поражение откроет все. Наша цель – победа, и мы отдадим за нее все силы», – сказал Гуннлаугссон.

Сборная Украины занимает третью позицию в группе, набрав одно очко в двух матчах, тогда как Исландия опережает её на два балла и располагается на втором месте.

Поединок против исландцев украинцы проведут на выезде. Встреча состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.