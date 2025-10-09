Ребров сообщил, кто пропустит матч отбора ЧМ-2026 с Исландией
Встреча состоится завтра
около 2 часов назад
Сергей Ребров. Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне матча квалификации на чемпионат мира-2026 с Исландией рассказал о кадровых потерях сине-желтых.
«К сожалению, Егор Ярмолюк завтра не сможет играть, но он восстанавливается. Послезавтра он уже будет работать с игроками в основной группе. Надеемся, Егор будет готов играть против Азербайджана», – сказал Ребров на пресс-конференции.
После двух туров в группе D ситуация для Украины остается непростой: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1) оставили команду на третьем месте в таблице.
3 тур – 10 октября
Исландия – Украина (21:45)
Франция – Азербайджан (21:45)
Поделиться