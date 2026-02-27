Сборная Швеции столкнулась с ощутимыми кадровыми проблемами накануне полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года. Главный тренер команды Грэм Поттер сообщил, что, как минимум, трое важных футболистов не помогут сборной в матче против Украины, сообщает Metro.

Из-за повреждения колена встречу пропустит Деян Кулусевски. Также в составе не будет Александера Исака и Лукаса Бергваля. По словам наставника, в команде рассчитывают на их восстановление в ближайшее время, однако при необходимости тренерскому штабу придется искать альтернативы среди доступных исполнителей.

Поединок Украина – Швеция состоится 26 марта в испанской Валенсии. Команда, которая выйдет победителем из этого противостояния, 31 марта сыграет с сильнейшим в паре Польша — Албания.

Ранее хавбек сборной Украины поделился ожиданиями от полуфинала со Швецией.