Главный тренер сборных Украины U-19 и U-20, бывший наставник Пафоса Дмитрий Михайленко дал совет киевскому Динамо как пройти кипрский клуб в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Хотя прошло уже немало времени после моей командировки на Кипр, но я старался следить за выступлением «Пафоса». Особенно когда стало известно, что он потенциальный соперник «Динамо».

Последние годы у руля испанец Хуан Карлос Карседо, который длительное время был ассистентом именитого Унаи Эмери. В взлете «Пафоса», который в прошлом сезоне стал чемпионом – его заслуга.

Знаете, в повторном матче прошлого раунда удача была на стороне «Пафоса», ведь уже на 30 минуте израильтяне после грубой ошибки оказались в меньшинстве. Это сказалось, хотя в дебюте «Маккаби» создал несколько голевых моментов, а дальше все пошло вкривь и вкос.

«Динамо» – фаворит, но об недооценке соперника не может быть и речи. В «Пафосе» много опытных исполнителей, которые умело играют по счету. Если завтра в Люблине киевляне добьются преимущества в два мяча, то через неделю на Кипре своего уже не упустят, – сказал Михайленко в интервью Sport.ua.