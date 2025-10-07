Тренер сборной Украины недосчитался большой группы игроков, которые отправились на чемпионат мира
Новички получат шанс
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился последними новостями из лагеря команды перед матчами отбора Евро-2027. Его слова приводит УАФ.
Молодежка недосчиталась девяти футболистов, представляющих Украину на ЧМ U-20: Владислав Крапивцов, Николай Киричок, Даниэль Вернаттус, Данило Кревсун, Геннадий Синчук, Максим Мельниченко, Артур Шах, Александр Пищур, Матвей Пономаренко.
На наш выбор повлияло проведение чемпионата мира U-20, так как он проходит в те же даты, что и наши матчи. Мы формировали состав после того, как команда U-20 определилась со своим окончательным списком. Из-за этого многие игроки, которые ранее привлекались к молодежной сборной, в этот раз не приедут. В то же время это открывает возможности для новых исполнителей. Посмотрим, как они проявят себя на этом уровне. Это шанс для них, - рассказал Мельгоса.
Молодежная сборная Украины 10 октября в словенском городе Мурска-Собота сыграет номинально домашний матч с Венгрией, а 14 октября в Великой Горицы - гостевой матч с Хорватией.
