Украина - Испания: не всё так страшно, как кажется на первый взгляд
Наша команда стартует в плей-офф чемпионата мира U-20
16 минут назад
Сегодня, 7 октября, молодежная сборная Украины U-20 проведет матч 1/8 финала ЧМ-2025 против Испании. Конечно, грозное имя соперника сразу наводит на мысли о том, что наша команда в этой паре - однозначный аутсайдер. Однако, как учил Александр Усик, не гоним лошадей.
В молодежном футболе запас прочности грандов может быть не таким большим, как во взрослом. Не забываем и о том, что турнир проводится не в даты ФИФА, так что испанцы, так же как и мы, не могут рассчитывать на своих сильнейших игроков. К тому же фурия роха провела групповой этап откровенно так себе, поэтому, если ее смогли обыграть марокканцы, то почему бы не попробовать и нам? Предлагаем вашему вниманию анонс матча за выход в четвертьфинал молодежного мундиаля.
Задача минимум выполнена
На самом деле ни Украина, ни Испания не продемонстрировали на групповом этапе ничего феерического. Да, наша сборная набрала 7 очков из 9 возможных и выиграла группу, то есть результат - идеальный. Но в каком из трех матчей подопечные Дмитрия Михайленко контролировали игру от первой до последней минуты? В каком обыграли соперника на классе и без лишних нервов? Правильно, ни в одном.
В стартовой игре с Южной Кореей (2:1) все решила ударная трехминутка с двумя голами подряд, а во втором тайме сине-желтые откровенно отбивались. Панаму вообще не обыграли (1:1), а в матче с Парагваем (2:1) все также было довольно ровно, близко и тонко. Но если вам кажется, что констатируя эти факты я критикую Михайленко и его команду - то вам лишь кажется.
Работать со сборной U-20 и вести ее на мундиаль - одна из самых неблагодарных работ для любого тренера. Почему? Потому что требуют результат, а сильнейших игроков для этого не дают. Давайте откровенно признаем, что на этот ЧМ Украина поехала составом с целым рядом имен, которые средний болельщик слышал впервые в жизни, и даже не каждый знает всех наших игроков и клуб, в котором выступает каждый из них, без предварительной подготовки.
Так что требовать от этой команды, которая в следующий раз будет составляться уже из совсем других людей, какого-то рисунка игры, красоты футбола и разгромов - дело абсолютно малое и бессмысленное. На таких скоротечных турнирах на первом месте стоит, стоял и будет стоять только результат, и так это работает даже во взрослом футболе, не говоря уже о молодежном.
Результат есть - и спасибо. Михайленко и его штаб вывели эту команду на чемпионат мира, попав в полуфинал Евро U-19. Теперь эта же команда, совсем без звезд в составе, выигрывает свою группу в финальной части мундиаля. По именам она значительно слабее, чем та, которую вел на триумфальный ЧМ-2019 Александр Петраков. Но она в плей-офф, а значит задача минимум выполнена.
Таким образом, все пять раз, когда наша команда выходила в финальную часть, она попадала в плей-офф, но стадию 1/8 финала преодолевала лишь однажды в истории - в 2019 году, где все завершилось победой на турнире. Так что намек вполне понятен: если сине-желтые обыграют Испанию, можно завершать турнир и сразу вручать им золотые медали.
А что же сборная Испании?
Первая и главная причина не драматизировать выход Украины на этого соперника - его заявка. Имен, которые хоть о чём-то скажут среднестатистическому болельщику, здесь совсем немного. Несколько относительных звёзд всё-таки есть. Например, правый вингер Бетиса Пабло Гарсия, которого Трансфермаркт оценивает в 10 млн евро. Но в своём клубе этот парень совсем не основной. Так же стоит и центральный защитник Мальорки Ян Виргил, который также совсем не играет за свой клуб.
Конечно, то, что мы не знаем некоторых игроков, совсем не означает, что они плохие и слабые. Так же нет никаких оснований верить, что испанские "ноунеймы" чем-то хуже наших. Но играть и бороться можно и нужно, это показали соперники фурии рохи на групповом этапе.
Испанцы начали турнир с поражения 0:2 от Марокко, после чего сразу оказались в не слишком приятном положении. А когда победить не удалось и во втором матче против Мексики (2:2), то выход в плей-офф вообще оказался под серьёзной угрозой.
К счастью для Испании, всё спас матч против Бразилии, в котором наш соперник одержал минимальную победу (1:0) и с третьего места направился в плей-офф. К слову, Бразилия заняла в этой группе последнее место, набрав всего один балл. Это, опять же, к разговору о том, что на молодёжном уровне не стоит бояться громких имён.
Главное, чтобы это поняли наши ребята. Против испанцев в этой возрастной категории сине-жёлтые ещё не играли, так что мы надеемся, что история противостояний начнётся успешно для нас. Эта команда не просто так заняла третье место в группе, у неё достаточно проблем и слабых мест, которыми могут воспользоваться подопечные Михайленко. А если преодолеть этот барьер, то дальше Украины ждёт Колумбия или Южная Африка, и об этом мы поговорим уже после матча, если будет смысл.
