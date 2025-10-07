Михаил Цирюк

Сегодня, 7 октября, молодежная сборная Украины U-20 проведет матч 1/8 финала ЧМ-2025 против Испании. Конечно, грозное имя соперника сразу наводит на мысли о том, что наша команда в этой паре - однозначный аутсайдер. Однако, как учил Александр Усик, не гоним лошадей.

В молодежном футболе запас прочности грандов может быть не таким большим, как во взрослом. Не забываем и о том, что турнир проводится не в даты ФИФА, так что испанцы, так же как и мы, не могут рассчитывать на своих сильнейших игроков. К тому же фурия роха провела групповой этап откровенно так себе, поэтому, если ее смогли обыграть марокканцы, то почему бы не попробовать и нам? Предлагаем вашему вниманию анонс матча за выход в четвертьфинал молодежного мундиаля.

Задача минимум выполнена

На самом деле ни Украина, ни Испания не продемонстрировали на групповом этапе ничего феерического. Да, наша сборная набрала 7 очков из 9 возможных и выиграла группу, то есть результат - идеальный. Но в каком из трех матчей подопечные Дмитрия Михайленко контролировали игру от первой до последней минуты? В каком обыграли соперника на классе и без лишних нервов? Правильно, ни в одном.

В стартовой игре с Южной Кореей (2:1) все решила ударная трехминутка с двумя голами подряд, а во втором тайме сине-желтые откровенно отбивались. Панаму вообще не обыграли (1:1), а в матче с Парагваем (2:1) все также было довольно ровно, близко и тонко. Но если вам кажется, что констатируя эти факты я критикую Михайленко и его команду - то вам лишь кажется.

Работать со сборной U-20 и вести ее на мундиаль - одна из самых неблагодарных работ для любого тренера. Почему? Потому что требуют результат, а сильнейших игроков для этого не дают. Давайте откровенно признаем, что на этот ЧМ Украина поехала составом с целым рядом имен, которые средний болельщик слышал впервые в жизни, и даже не каждый знает всех наших игроков и клуб, в котором выступает каждый из них, без предварительной подготовки.

Так что требовать от этой команды, которая в следующий раз будет составляться уже из совсем других людей, какого-то рисунка игры, красоты футбола и разгромов - дело абсолютно малое и бессмысленное. На таких скоротечных турнирах на первом месте стоит, стоял и будет стоять только результат, и так это работает даже во взрослом футболе, не говоря уже о молодежном.

Результат есть - и спасибо. Михайленко и его штаб вывели эту команду на чемпионат мира, попав в полуфинал Евро U-19. Теперь эта же команда, совсем без звезд в составе, выигрывает свою группу в финальной части мундиаля. По именам она значительно слабее, чем та, которую вел на триумфальный ЧМ-2019 Александр Петраков. Но она в плей-офф, а значит задача минимум выполнена.