Тренер СК Полтава Ігор Тимченко прокоментував матч другого туру УПЛ з рівненським Вересом (1:0). Полтавська команда здобула свою першу перемогу в елітному дивізіоні.

«Играли с очень хорошей командой. Верес много сезонов демонстрирует хорошие результаты. Конечно, нам было непросто. Мы не очень удачно начали этот матч, а второй тайм был очень напряженным. Считаю, мы заслуженно победили.

Пауза на воздушную тревогу пошла нам на пользу. У нас нет на данный момент нужной глубины состава. Верес освежил игру заменами. У них есть возможность брать футболистов на высокие зарплаты, даже покупать их за деньги. У нас такой возможности нет. Мы клуб маленький, но гордый. Мы делаем ставку на молодежь. И молодежи нужно время.

Что касается качества газона – я из тех времен, когда играли на снегу, на песке и на таких полях, где сейчас бы современные футболисты и не вышли играть. Поэтому, как по мне, газон сегодня был нормального качества. Он не был очень хорошего уровня, он не был очень плохой. Среднего качества. Две команды были в равных условиях. Поэтому жаловаться на газон я бы не стал», – цитирует Тимченко пресс-служба Вереса.