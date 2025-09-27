Главный тренер Кудривки Василий Баранов подвел итоги матча 7 тура УПЛ против Эпицентра (2:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

На сегодняшний день на первый план выходила победа, потому что мы последние две игры проиграли. И мало того, что проиграли, ещё и не показывали ту игру, которую мы пытаемся показывать. То есть, ребятам для уверенности сегодня была важна победа, чтобы дальше смотреть в турнирную таблицу.

Мы знали с кем играем - с очень качественной командой, которая, если бы мы сегодня сыграли неудачно, то где-то приближалась в турнирной таблице к нам. Сейчас мы от них, от прямого конкурента, оторвались.

Что касается игры, то конечно это отголосок первых двух игр: начало первого тайма не свойственно нам, продолжается, это ментальная психология ребят. Но мы выровняли очень по игре, были хорошие моменты потом. Да, пропустили, очень много стандартов возле наших ворот было, где-то не справились, не доиграли.

Но меня радует то, что мы смогли не только выиграть — волевая победа, потому что последние, где мы первые пропускали, мы не могли там собраться и выиграть. То я думаю, что ребят это будет вдохновлять в дальнейшем, - сказал Баранов.