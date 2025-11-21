Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко подвел итоги стартового матча 13 тура УПЛ против ЛНЗ (0:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Мы знали, что ЛНЗ очень хорошая команда. Обыграли Шахтер 4:1, обыграли Динамо 1:0. Все игры выиграли на выезде. У них очень хороший состав, футболисты высокого уровня.

К сожалению, мы практически ничего не создали у ворот ЛНЗ. Хочу поблагодарить игроков, они старались, пытались что-то предложить. Но уровень игроков ЛНЗ выше, чем уровень наших футболистов. И при голах это сказалось.

СК Полтава замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 6 очков после 13 туров.