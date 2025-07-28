Защитник сборной Украины Максим Таловеров пока не провел ни одного матча за английский Сток Сити после подписания контракта с клубом.

25-летний игрок пропустил четыре встречи на предсезонном сборе. Как объяснил главный тренер команды Марк Робинс, у украинца возникли небольшие проблемы со здоровьем, и штаб решил не рисковать его участием в контрольных матчах.

«В Испании во время сборов Макси потянул мышцы, но это незначительная травма. Поэтому он не смог сыграть в предыдущих матчах. Однако мне кажется, что сейчас он движется нормально. Это огромный плюс для команды», – сказал Робинс в интервью Stokesentinel.co.uk.

Прошлый сезон Таловеров провел в составе Плимута, где сыграл 13 официальных матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

Ранее Таловеров рассказал о разговоре с Хосепом Гвардиолой.