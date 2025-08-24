Тренер «Тоттенхема» дал резкий ответ по поводу срыва трансфера Эзе
Арсенал в последний момент переманил вингера сборной Англии
около 2 часов назад
Эберечи Эзе / Фото - Арсенал Лондон
Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк высказался о сорванном переходе вингера сборной Англии Эберечи Эзе. Его слова приводит Sky Sports.
Экс-футболист Кристал Пэлас предпочел приглашение Арсенала, в котором начинал свою карьеру.
Мне не нужны игроки, которые не хотят перейти в клуб. Если они не желают присоединиться к клубу и носить этот замечательный герб, значит, мы не хотим их здесь видеть, - подчеркнул Франк.
27-летний англичанин играл за Кристал Пэлас с 2020 по 2025 год. Провел 169 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 28 результативных передач. Из Южного Лондона Эбере уехал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.