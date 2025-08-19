Трабзонспор в выездном матче второго тура чемпионата Турции обыграл Касымпашу со счетом 1:0. Украинский полузащитник бордово-синих Александр Зубков появился на поле на 65-й минуте и принял участие в результативной атаке, которая принесла его команде победу.

После финального свистка главный тренер Трабзонспора Фатих Текке поделился деталями подготовки 29-летнего футболиста к этой встрече.

«Зубков был болен и три дня не мог тренироваться. Он очень ценен для нас», – цитирует Текке Х-аккаунт 61saat.

В этом сезоне Зубков уже провел два матча за турецкий клуб. Всего же на его счету 22 матча в футболке Трабзонспора, в которых украинец забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.