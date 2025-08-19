Тренер Трабзонспора пояснил, почему Зубков вышел на замену в матче чемпионата Турции
Украинец заболел
35 минут назад
Александр Зубков/фото: Трабзонспор
Трабзонспор в выездном матче второго тура чемпионата Турции обыграл Касымпашу со счетом 1:0. Украинский полузащитник бордово-синих Александр Зубков появился на поле на 65-й минуте и принял участие в результативной атаке, которая принесла его команде победу.
После финального свистка главный тренер Трабзонспора Фатих Текке поделился деталями подготовки 29-летнего футболиста к этой встрече.
«Зубков был болен и три дня не мог тренироваться. Он очень ценен для нас», – цитирует Текке Х-аккаунт 61saat.
В этом сезоне Зубков уже провел два матча за турецкий клуб. Всего же на его счету 22 матча в футболке Трабзонспора, в которых украинец забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.