Трабзонспор удачно начал новый сезон Суперлиги, обыграв Касымпашу во 2 туре Суперлиги. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0.
Единственного гола Фелипе Аугусто хватило команде Фатиха Текке, чтобы оформить вторую победу подряд на старте сезона.
Суперлига. 2 тур
Касымпаша - Трабзонспор 0:1
Гол: Фелипе Аугусто, 75
