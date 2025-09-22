Трабзонспор сыграл вничью с Газишехиром, завершив матч со счётом 1:1. Украинский защитник Арсений Батагов вышел в стартовом составе хозяев, но уже после первого тайма его заменили.

Главный тренер Фатих Текке объяснил, что футболист получил рецидив старой травмы, из-за чего пришлось снять его с поля в перерыве.

«Это снова то же место, пах. Врач просто сказал, что травма не очень серьезная. К сожалению, такое случается. Травмы — это то, чего мы не хотим, но, к сожалению, они случаются. Они случаются с нами там, где нам не следует получать их», – приводит слова Текке Milliyet.

В этом сезоне Батагов провёл шесть матчей за Трабзонспор, однако результативными действиями ещё не отметился.