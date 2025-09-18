Главный тренер Олимпиакоса Хосе-Луис Мендилибар подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Пафоса (0:0). Его слова приводит Sport24.

Защита нашего соперника сегодня была очень качественной. Они были очень хорошо настроены, организованы в обороне и не дали нам сделать ни одного нормального удара. Пафос был там, где нужно, делал то, что нужно, даже когда у них осталось лишь десять человек из-за удаления.

Они точно знали, как действовать в каждую минуту: когда нужно было снижать темп, они это делали, когда нужно было бежать, они это делали, и таким образом они не давали нам действительно угрожать им, - рассказал Мендилибар.