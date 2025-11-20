ПСЖ уже формирует планы на будущее летнее трансферное окно. Как сообщает портал Vipsg, в клубе недовольны текущими выступлениями украинского защитника Ильи Забарного, за которого заплатили 66 млн евро. Ожидания от новичка пока не оправдались, так как ему не хватает стабильности и опыта, из-за чего Луис Энрике настаивает на срочном усилении центра обороны.

Главным кандидатом на эту роль тренер видит 25-летнего Марио Хилу из Лацио, который является воспитанником мадридского Реала, способного закрыть несколько позиций в защите. Однако конкуренция за игрока высокая, и им активно интересуются Реал, Интер и Милан.

