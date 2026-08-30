Тренер Жироны оценил перспективы Ваната сменить клуб
Украинец совершил первое результативное действие в новом сезоне
Главный тренер Жироны Кике Альварес объяснил появление Владислава Ваната в основном составе каталонской команды в матче с Лас-Пальмас (5:2). Украинский нападающий отыграл 83 минуты и отдал результативную передачу.
«Я уже сказал, что игроки, которые сегодня вышли на поле, сделали это, потому что я считал их полностью преданными команде. Именно поэтому Ванат играл. Будут изменения, но, учитывая уровень преданности, продемонстрированный сегодня, я не думаю, что изменения необходимы. Однако это зависит не от меня, это зависит от трансферного рынка. Мы постараемся усилить команду на определённых позициях и будем стремиться сохранить игроков, которые сейчас здесь», – цитирует тренера AS.
После матча с Лас-Пальмас каталонцы занимают шестое место турнирной таблицы второго по силе дивизиона Испании, набрав четыре очка.
В следующем туре Сегунды 5 сентября Жирона сыграет на выезде против хихонского Спортинга.
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