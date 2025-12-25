Венгерский клуб Дьёр отказался принимать предложение испанской Жироны по трансферу украинского нападающего Александра Пищура, сообщает издание Nemzeti Sport.

По данным источника, стороны не смогли договориться из-за существенной разницы в оценке стоимости 20-летнего форварда. При этом возможный переход украинца, как и раньше, остается на повестке дня. Жирона сохраняет интерес к игроку и намерена вернуться к переговорам в январе, готовя улучшенное предложение с дополнительными бонусами.

В этом сезоне Пищур сыграл 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тысяч евро.