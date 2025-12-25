Сергей Разумовский

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген оказался в сфере интересов Жироны и Астон Виллы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

33-летний немец недавно восстановился после травмы, однако в каталонском клубе в настоящее время уступает в конкуренции Жоану Гарсии. Из-за этого тер Штеген, как отмечается, рассматривает варианты на вторую половину сезона, так как стремится иметь стабильную игровую практику и сохранить шансы поехать со сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.

Интерес Астон Виллы связывают с слухами о возможном уходе основного вратаря команды Эмилиано Мартинеса. Жирона же, по информации источника, ищет замену Доминику Ливаковичу, который якобы уже сообщил клубу о намерении покинуть команду в январе.

Кроме этого, сообщается, что ситуацией вокруг тер Штегена интересуются также клубы из чемпионатов Турции и Саудовской Аравии.

Напомним, в составе Жироны выступает украинский вратарь Владислав Крапивцов. Он сейчас восстанавливается после травмы.