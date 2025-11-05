Главный тренер боснийского клуба Зриньски Игор Штимац отметил, что ожидает увидеть изменения в составе Динамо с учетом их насыщенного графика и недавних матчей против Шахтера.

Кроме того, Штимац поделился мнением о том, как сказывается на киевлянах отсутствие возможности проводить еврокубковые встречи на родной арене в Украине.

«У нас есть обычные мелкие проблемы, которых не избежать в таком ритме. Как-то мы держимся. Игра с Динамо будет чрезвычайно серьезным и требовательным матчем. Динамовцы потерпели поражение от Шахтера и отстают в чемпионате, и, как и мы, им предстоит сыграть требовательный матч после Лиги конференций в эти выходные. Мы считаем, что они используют ротацию, и что касается нас, мы к этому готовы, у нас есть свежие игроки. Мы попытаемся набрать очки. Динамо вынуждены играть в Польше, а не в Украине? Они уже давно там играют, они привыкли, и у них много болельщиков в Польше, они освоились. Несмотря на это, мы сосредоточены на себе, я думаю, что найдем хороший, сбалансированный состав, который сможет конкурировать», – заявил Штимац в комментарии Sportske.

Поединок третьего тура Лиги конференций между Динамо и Зриньски пройдет 6 ноября, начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.