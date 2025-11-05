Нападающий Жироны Владислав Ванат поделился впечатлениями от тренировочного процесса в испанском клубе и сравнил его с занятиями, которые были раньше в киевском Динамо.

Кроме того, Ванат обратил внимание на еще одну важную особенность тренировок Жироны, которая, по его словам, существенно влияет на игру команды.

«Разница с Динамо, конечно, есть. У нас, в Жироне, очень много тактических перемещений. За неделю до игры у нас обычно по две тяжелые тренировки каждый день, а за несколько дней до матча занятие может длиться всего 20 минут. Просто выйти на поле, побегать. Потом восстановление. Много занятий проходят в тренажерном зале и очень много тактики. Тренировки интенсивнее, чем были в Динамо, но не сложнее. Когда все дела сделаю, буду учить испанский язык. Это уже будет после международной паузы на матчах сборных», - сказал Ванат для Взбірна.

В этом сезоне 23-летний украинец провел девять матчей за каталонцев, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. Ранее Жирона уступила Хетафе.