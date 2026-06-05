Главный тренер женской сборной Украины Ия Андрущак назвала задачи команды на матч пятого тура Лиги A отбора на чемпионат мира-2027. Слова специалистки передает «Суспільне Спорт».

В прошлый раз нам, возможно, не хватило удачи или реализации в некоторых моментах. Игра была достаточно хорошей, и в некоторых компонентах мы им не уступали. Исландия предлагает такой силовой футбол. Нам было сложно с ними, но у нас были моменты. Мы могли бы взять очки, реализуя их, – не получилось. Мы сделали определённые выводы и будем стараться это сделать.

Мы будем бороться за свой шанс победить и остаться в дивизионе А. Мы так и настраиваемся: несмотря на кадровые потери, не собираемся отступать, будем пробовать искать свои шансы у ворот соперниц. Уже как получится – покажет игра.

Цель – победить с удобным для нас счётом. Это такой основной акцент. У нас ещё есть две игры. Даже если шансов останется один процент, мы всё равно будем бороться за эту маленькую соломинку, которая может оставить нас в дивизионе А.

Кадровая ситуация складывается не лучшим образом. Ни одного матча в этом отборе мы не провели в оптимальном составе. Всегда есть какие-то препятствия, преимущественно травмы или личные причины. На этом сборе мы не сможем рассчитывать на Николь Козлову и Дарью Ивкову, которые ещё в марте получили серьёзные повреждения. Перед этим сбором у Ольги Овдийчук по итогам сезона было оперативное вмешательство.

Виктория Гирин ещё не восстановилась после травмы, полученной перед прошлым сбором. В апреле у неё тоже была операция – она восстанавливается. Екатерина Корсун получила повреждение в последней игре за свой клуб, в финале Кубка. Яна Калинина получила травму в первый день сбора. Дарье Апанащенко по личным причинам нужно было отлучиться на этот сбор. Это футбол, и всегда есть шанс у футболисток доказывать и проявлять себя в сборной на этом уровне.

Довызвала Ирину Котяш из-за травмы Калининой, она была в резервном списке. Вернулась в состав и получила свой шанс Юлия Хрістюк – я её видела давно, ещё три года назад, в сборной. Хочу на нее посмотреть: как она выглядит на фоне сборной, понимает ли наши идеи. Я думаю, что у Юлии с её пониманием футбола и физическими кондициями – большое будущее; она имеет все шансы быть постоянным членом национальной сборной.

Светланы Когут не было на прошлом сборе – была травмирована. Она хорошо провела концовку сезона и заслужила своей игрой здесь находиться. Виктория Головач всегда была в кандидатках и сейчас получила так же свой шанс.