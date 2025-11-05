Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов Ювентус и лиссабонский Спортинг сыграли вничью в Турине.

Это был первый матч Лучано Спаллетти во главе бьянконери в этом розыгрыше. Гости повели на 12-й минуте благодаря голу Араухо, но Ювентус выровнял положение еще до перерыва. Отличился Влахович. Во втором тайме обе команды имели отрезки активности и искали победный гол, однако счет остался неизменным, и соперники разошлись миром.

К вашему вниманию обзор матча.

Спортинг набрал семь очков, тем самым догнав Боруссию и Манчестер Сити. У Ювентуса в активе всего три балла и ни одной победы в этом розыгрыше.

Лига чемпионов. Общий этап, четвертый тур

Ювентус – Спортинг Лиссабон 1:1

Голы: Влахович, 34 – Араухо, 12

Ювентус: Де Грегорио, Калулу, Гатти, Копмейнерс, Камбьясо, Локателли (Миретти 83), К. Тюрам (Костич 72), Маккенни, Консейсау (Жегрова 72), Йылдыз (Дэвид 87), Влахович (Аджич 83)

Спортинг: Р. Силва, Ваяннидис (Куарежма 67), Диоманд, Инасио, Араухо, Юльманн, Симойнш (Морита 82), Куенда (Катамо 67), Тринкау, Поте (Сантуш 82), Иоаннидис (Суарес 72)

Предупреждения: К. Тюрам 24, Камбьясо 27 – Поте 33, Араухо 61, Юльманн 73