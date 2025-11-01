Ювентус, несмотря на гол Варди, удержал победу над Кремонезе
Спаллетти удачно дебютировал во главе туринского гранда
около 1 часа назад
В десятом туре итальянской Серии А Ювентус на выезде обыграл Кремонезе.
Уже на 2-й минуте Костич открыл счет, задав тон игре. После перерыва Камбиазо удвоил преимущество гостей в дебютном матче Лучано Спаллетти во главе туринцев.
Кремонезе вернул интригу в конце встречи. На 83-й минуте Джейми Варди сократил отставание, однако «бьянконери» сохранили преимущество до финального свистка.
Ювентус набрал 18 очков, догнав Интер и Милан в турнирной таблице. Правда, у третьей и четвертой команды лиги есть матч в запасе.
Серия А, десятый тур
Кремонезе – Ювентус 1:2
Голы: Варди, 83 – Костич, 2, Камбиазо, 68
Кремонезе: Аудеро, Ф. Терраччано (Йонсен 81), Баширотто, Б'янкети, Барбьери, Бондо (Сармиенто 62), Вандепутте, Паэйро, Флориани (Файе 71), Варди, Бонаццоли (Васкес 71)
Ювентус: Де Грегорио, МакКенни (Ругани 85), Калулу, Гатти, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам (Аджич 79), Коупмейнерс, Костич (Жоау Мариу 79), Влахович (Дэвид 85), Опенда (Консейсау 64)
Предупреждение: Б'янкети 74
