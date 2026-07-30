Павел Василенко

В лагере римского Лацио разразился скандал. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо досрочно завершил участие Кеннета Тейлора в утренней тренировке после эмоциональной словесной перепалки.

На видео, опубликованном Radio Laziale, видно, как наставник прерывает занятие, активно жестикулирует в сторону нидерландского полузащитника, а затем приказывает ему покинуть поле. По информации источника, конфликту предшествовала острая ссора между тренером и футболистом.

‼️Kenneth Taylor è stato allontanato dall’allenamento di questa mattina, dopo un battibecco con Gattuso.#RadioLaziale#SSLazio pic.twitter.com/KcMBG4GeHn — Radio Laziale (@RadioLaziale) July 30, 2026

После указания Гаттузо 24-летний Тейлор снял тренировочную манишку и отправился в раздевалку. Причины конфликта официально не разглашаются, ни клуб, ни его участники пока не комментировали инцидент.

Кеннет Тейлор присоединился к Лацио в январе, перейдя из амстердамского «Аякса» примерно за 17 миллионов евро. С тех пор он провел 21 матч в составе римлян, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне вместе с Лацио нидерландец дошел до финала Кубка Италии, где команда уступила «Интеру» со счетом 0:2. По оценке Transfermarkt, Тейлор является самым дорогим футболистом римского клуба – его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.