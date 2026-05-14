Владимир Кириченко

Состоялся финальный матч Кубка Италии сезона-2025/26 между римским Лацио и миланским Интером.

Игра проходила на стадионе Олимпико в Риме. Главным арбитром выступил Марко Гуида. Матч закончился победой черно-синих со счетом 2:0.

Защитник римского клуба Адам Марушич забил в свои ворота на 14-й минуте. На 35-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес забил второй гол миланцев.

Кубок Италии. Финал

Лацио – Интер 0:2

Голы: Марушич, 14 (АГ), Мартинес, 35

В 1/2 финала миланский Интер одержал победу над Комо с общим счетом 3:2. Римский Лацио в полуфинале турнира выбил Аталанту из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).

В прошлом сезоне обладателем Кубка Италии стала Болонья, которая победила в финале Милан со счетом 1:0.

Напомним, ранее Интер победил Парму и вернул себе Скудетто.