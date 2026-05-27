Денис Седашов

Маурицио Сарри ушел из Лацио.

67-летний специалист возглавил команду в июне прошлого года. Это был его второй приход в клуб — ранее он тренировал орлов с лета 2021 года до марта 2024-го.

Под руководством Сарри Лацио завершил сезон Серии А на девятом месте, набрав 54 очка. Также римляне дошли до финала Кубка Италии, где проиграли Интеру со счетом 0:2.

По информации СМИ, интерес к приглашению Сарри проявляют Аталанта и Наполи.

