Третье поражение подряд. Как завершился матч Металлиста 1925 с Рухом
Мячи были забиты в первом тайме
около 2 часов назад
Фото - ФК Металлист 1925
В матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 в Житомире принимал львовский Рух. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0.
Мячи в первом тайме забили Владислав Калитвинцев и Итондо. Отметим, что Рух потерпел третье поражение подряд.
Металлист 1925 занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков. Львовская команда расположилась на 11-й позиции, имея в своем активе три балла.
УПЛ, 4-й тур
Металлист 1925 – Рух – 2:0
Голы: Калитвинцев, 26, Итондо, 45.