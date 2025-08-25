Утром понедельника, 25 августа, из открытых источников стало известно, что бывший президент Металлиста 1925 Владимир Носов перестал быть конечным бенефициаром клуба. Пресс-служба харьковчан объяснила эту ситуацию изменением в структуре собственности.

Изменения в списке бенефициаров клуба являются исключительно техническим вопросом, связанным с действующим законодательством. В настоящее время доля владения Владимира Носова составляет 20%, поэтому его имя не отображается в статусе конечного бенефициара.

В то же время Владимир Носов продолжает оставаться совладельцем клуба и активно поддерживать его стратегическое развитие. Также изменения являются следствием внутренних договоренностей между совладельцами и полностью соответствуют ранее озвученным причинам при объявлении о смене президента клуба.

Напомним, что в связи с расширением своей деятельности, в частности как почетного консула Украины в Испании, Владимир Носов передал полномочия по операционному управлению клубом новому президенту — Богдану Бойко, который до этого занимал должность председателя наблюдательного совета клуба. Владимир Носов и Богдан Бойко остаются ключевыми инвесторами и совладельцами клуба, продолжая развивать Металлист 1925 и укреплять его позиции в спортивном и организационном плане.