Носов больше не конечный бенефициар Металлиста 1925. В клубе объяснили ситуацию
Известный бизнесмен отошёл от футбольных дел на полпути?
27 минут назад
Утром понедельника, 25 августа, из открытых источников стало известно, что бывший президент Металлиста 1925 Владимир Носов перестал быть конечным бенефициаром клуба. Пресс-служба харьковчан объяснила эту ситуацию изменением в структуре собственности.
Изменения в списке бенефициаров клуба являются исключительно техническим вопросом, связанным с действующим законодательством. В настоящее время доля владения Владимира Носова составляет 20%, поэтому его имя не отображается в статусе конечного бенефициара.
В то же время Владимир Носов продолжает оставаться совладельцем клуба и активно поддерживать его стратегическое развитие. Также изменения являются следствием внутренних договоренностей между совладельцами и полностью соответствуют ранее озвученным причинам при объявлении о смене президента клуба.
Напомним, что в связи с расширением своей деятельности, в частности как почетного консула Украины в Испании, Владимир Носов передал полномочия по операционному управлению клубом новому президенту — Богдану Бойко, который до этого занимал должность председателя наблюдательного совета клуба. Владимир Носов и Богдан Бойко остаются ключевыми инвесторами и совладельцами клуба, продолжая развивать Металлист 1925 и укреплять его позиции в спортивном и организационном плане.
