Плохие новости для фанатов Барселоны – Роберт Левандовский получил травму на октябрьских сборах национальной сборной Польши. Каталонский клуб подтвердил, что нападающий порвал подколенное сухожилие.

В Барселоне уверяют, что повреждение не является серьёзным, однако сроки возвращения 37-летнего форварда пока неизвестны – всё будет зависеть от темпов его восстановления.

Это уже вторая потеря поляка в этом сезоне: ранее он пропустил матч против Мальорки из-за проблем с мышцами. Теперь под вопросом и его участие в поединке с Жироной.

По данным Mundo Deportivo, срок восстановления может составить от трёх до шести недель. В худшем случае Левандовский пропустит до девяти матчей блауграны.

В текущем сезоне Роберт провёл 9 матчей, забил 4 гола и остаётся ключевой фигурой в атаке команды Ганса Флика.

Его контракт с Барселоной действует до 30 июня 2026 года, однако пока неизвестно, будет ли он продлён.

Если Левандовский не сможет сыграть, главным кандидатом на замену станет Ферран Торрес, который уже несколько раз выходил в старте вместо польского ветерана.