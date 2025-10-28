Руководство Барселоны выражает обеспокоенность недавними публичными высказываниями Ламина Ямаля и повышенным вниманием к его личной жизни, сообщает Diario SPORT.

По данным источника, клуб совместно с агентом футболиста Жорже Мендешем намерен установить более строгий контроль над его активностью в медиа.

Особое внимание планируют уделить интервью и публикациям 18-летнего игрока в социальных сетях.

В Барселоне ожидают, что Lamin Yamal сосредоточится на восстановлении после травмы и снова будет проявлять себя через игру, а не за пределами футбольного поля.

Ранее сообщалось, что Ямаль установил черную картинку в профиле instagram.