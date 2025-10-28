В Барселоне обеспокоены поведением Ямаля вне поля
Клуб и агент Жорже Мендеш будут контролировать его
около 3 часов назад
Ламін Ямала/фото: Барселона
Руководство Барселоны выражает обеспокоенность недавними публичными высказываниями Ламина Ямаля и повышенным вниманием к его личной жизни, сообщает Diario SPORT.
По данным источника, клуб совместно с агентом футболиста Жорже Мендешем намерен установить более строгий контроль над его активностью в медиа.
Особое внимание планируют уделить интервью и публикациям 18-летнего игрока в социальных сетях.
В Барселоне ожидают, что Lamin Yamal сосредоточится на восстановлении после травмы и снова будет проявлять себя через игру, а не за пределами футбольного поля.
Ранее сообщалось, что Ямаль установил черную картинку в профиле instagram.
