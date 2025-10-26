Три пенальти и хет-трик. Бенфика с Трубиным и Судаковым одержала разгромную победу
Команда украинцев легко взяла три очка
14 минут назад
В субботу, 25 октября, Бенфика с счётом 5:0 на своём поле одержала победу над Ароукой в матче девятого тура португальской Примейры.
В стартовом составе хозяев вышли два украинца – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Бенфика реализовала три пенальти, а нападающий лиссабонцев Вангелис Павлидис оформил хет-трик. Отметим, что Судакова заменили на 63-й минуте.
Команда Жозе Моуринью после этого матча имеет 21 зачётный пункт и занимает вторую строчку в турнирной таблице Примейры.
Следующий матч Бенфика проведёт в среду, 29 октября, дома против Тонделы в рамках 1/4 финала Кубка португальской лиги. Начало игры – в 22:45 по киевскому времени.
Чемпионат Португалии, 9-й тур
Бенфика – Ароука – 5:0
Голы: Павлидис, 9 (пенальти), 22 (пенальти), 50, Отаменди, 45+6, Иванович, 90+3 (пенальти).