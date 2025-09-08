Павел Василенко

Триумф Эрлинга Холанда в матче с Финляндией, где его гол принес сборной Норвегии победу 1:0, обернулся забавным, но в то же время неприятным инцидентом. Радость форварда Манчестер Сити длилась недолго – он получил травму там, где ее меньше всего ожидал.

По сообщениям местных СМИ, после тренировки Холанд, выходя из автобуса, неудачно ударился головой о дверь багажного отделения. В результате на лице нападающего появился порез, который пришлось зашивать. Врачи наложили футболисту три шва.

Сам Эрлинг с присущим ему чувством юмора прокомментировал приключение в соцсетях:

«Меня ударила дверь автобуса и... наложили три шва», – написал он, добавив фото с перевязанным лицом.

Erling Haaland has had 3 stitches in his face after being smacked by a bus door. 🤕🚌 pic.twitter.com/esVgRpaPwa — City HQ (@City_HQs) September 7, 2025

Несмотря на абсурдность ситуации, повреждение не выглядит серьезным. Ожидается, что 25-летний голеадор сможет помочь Норвегии в следующем отборочном матче к ЧМ-2026 против Молдовы.