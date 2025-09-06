В отборочном матче чемпионата мира 2026 года сборная Франции на выезде одержала победу над Украиной со счетом 2:0.

Одним из авторов голов стал Килиан Мбаппе, который оформил свой 51-й мяч за национальную команду. Этот результат позволил ему подняться на вторую строчку в списке лучших бомбардиров сборной Франции, где он теперь делит позицию с Тьерри Анри.

Лидером остается Оливье Жиру, в активе которого 57 забитых голов. При этом стоит отметить, что Мбаппе провел всего 91 матч за сборную, тогда как Анри сыграл 123 встречи, а Жиру – 137.