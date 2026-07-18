Павел Василенко

Несмотря на близкое завершение чемпионата мира-2026, ФИФА продолжает находиться под пристальным вниманием американских правоохранителей. Генеральный прокурор штата Нью-Джерси Дженнифер Девенпорт подтвердила, что расследование относительно организации продажи билетов на матчи мундиаля продолжится и после финала. Об этом сообщает The Athletic.

Следствие, которое ведется совместно с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, касается продажи билетов на матчи, проходившие на стадионе MetLife, в частности и финала между сборными Аргентины и Испании.

Правоохранители проверяют жалобы болельщиков на возможное искусственное завышение цен, создание дефицита билетов и изменение схемы размещения уже после начала продаж. По данным следствия, ФИФА изначально разделила места на четыре категории, однако впоследствии ввела дополнительные зоны. Из-за этого часть фанатов получила места худшего качества, чем те, за которые они заплатили.

Расследование уже вышло за пределы Нью-Джерси и Нью-Йорка – аналогичные проверки ведутся также в Калифорнии и Техасе. Дополнительную огласку делу придало и решение суда во Франкфурте, который признал отдельные действия ФИФА относительно платформы перепродажи билетов Ticombo манипулятивными и обязал организацию прекратить продажу билетов через этот сервис.