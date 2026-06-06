Сергей Разумовский

Мадридский Атлетико определился с основными направлениями работы на летнее трансферное окно. Как сообщает Marca, клуб уже сформировал список позиций, которые нуждаются в усилении перед следующим сезоном.

По информации источника, спортивный директор «матрасников» Матеу Алемани планирует провести масштабную работу на трансферном рынке. Клуб хочет подписать сразу нескольких новых футболистов на различные позиции, чтобы повысить конкуренцию в составе и расширить выбор для тренерского штаба.

В список приоритетных позиций вошли левый защитник, центральный защитник, полузащитник, два вингера и нападающий. Отдельной задачей для руководства мадридцев является поиск футболиста, который в перспективе сможет стать наследником Антуана Гризманна.

В то же время в клубе понимают, что все позиции имеют разный уровень важности. Атлетико не планирует действовать хаотично и хочет расставить приоритеты в зависимости от потребностей команды, финансовых возможностей и ситуации на рынке.

Одним из главных задач для мадридцев является усиление левого фланга обороны. Среди кандидатов на эту позицию клуб рассматривает защитника Челси Марка Кукурелью, который является воспитанником Барселоны. Испанец может стать важным вариантом для команды, если клубу удастся договориться о условиях потенциального перехода.

Кроме того, Атлетико уже думает о будущем без Антуана Гризманна. Как возможную замену французскому футболисту в клубе видят полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силву. Португалец имеет большой опыт выступлений на топ-уровне и способен сыграть на нескольких позициях в атаке и полузащите.

Также мадридский клуб хочет решить вопрос с Нико Гонсалесом. Футболист принадлежит Ювентусу и выступал за Атлетико на правах аренды. В клубе заинтересованы в том, чтобы оформить полноценный трансфер игрока.

«Матрасники» уже ведут переговоры по снижению суммы выкупа Нико Гонсалеса. Мадридцы хотят оставить футболиста в команде, но стремятся сделать сделку более выгодной с финансовой точки зрения.

Ранее Атлетико жестко «затролил» Барселону после предложения в 100 миллионов за Альвареса.