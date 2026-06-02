Трубін и Судаков получат нового тренера в "Бенфике
По слухам, Моуринью может вернуться в мадридский Реал
около 2 часов назадПодписаться в
Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Фото: ФК Бенфика
Новым главным тренером Бенфики, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, станет Марку Силва.
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, португальский специалист подпишет с лиссабонским клубом контракт на два сезона. Соглашение также будет предусматривать опцию продления еще на один год.
Романо отметил, что Силва готов согласиться на более низкие финансовые условия ради работы в Бенфике. Ранее 48-летний специалист покинул Фулхэм, который возглавлял с 2021 года.
Ранее стало известно, когда Моуринью получит возможность поработать с Луниным в Реале.