Сергей Разумовский

Новым главным тренером Бенфики, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, станет Марку Силва.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, португальский специалист подпишет с лиссабонским клубом контракт на два сезона. Соглашение также будет предусматривать опцию продления еще на один год.

Романо отметил, что Силва готов согласиться на более низкие финансовые условия ради работы в Бенфике. Ранее 48-летний специалист покинул Фулхэм, который возглавлял с 2021 года.

Ранее стало известно, когда Моуринью получит возможность поработать с Луниным в Реале.