Порту не пустил Бенфику в полуфинал Кубка Португалии, добившись минимальной победы на своем поле.

В течение одной недели команда Жозе Моуринью вылетела из Кубка португальской лиги от Браги, а теперь прекратила борьбу в национальном кубке.

Единственного гола Беднарека на 15-й минуте оказалось достаточно, чтобы иметь возможность побороться за еще один трофей.

Украинский вратарь Анатолий Трубин отыграл полный матч в составе Бенфики. Его соотечественник Георгий Судаков вынужденно заменил Риоса в конце первого тайма.

Также стоит отметить дебют 41-летнего Тьягу Силвы в составе Порту, вернувшегося на «Драгау» почти через 20 лет.

Кубок Португалии. Четвертьфинал

Порту – Бенфика 1:0

Гол: Беднарек, 15