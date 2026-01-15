Трубин и Судаков упустили возможность выиграть трофей с Бенфикой
Команда Моуринью вылетела из двух турниров подряд
около 3 часов назад
Порту не пустил Бенфику в полуфинал Кубка Португалии, добившись минимальной победы на своем поле.
В течение одной недели команда Жозе Моуринью вылетела из Кубка португальской лиги от Браги, а теперь прекратила борьбу в национальном кубке.
Единственного гола Беднарека на 15-й минуте оказалось достаточно, чтобы иметь возможность побороться за еще один трофей.
Украинский вратарь Анатолий Трубин отыграл полный матч в составе Бенфики. Его соотечественник Георгий Судаков вынужденно заменил Риоса в конце первого тайма.
Также стоит отметить дебют 41-летнего Тьягу Силвы в составе Порту, вернувшегося на «Драгау» почти через 20 лет.
Кубок Португалии. Четвертьфинал
Порту – Бенфика 1:0
Гол: Беднарек, 15
