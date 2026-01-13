На позиции голкипера у Бенфике намечаются серьезные изменения. По данным Loucos Pelo Befica, представители бразильского вратаря Манчестер Сити Эдерсона подтвердили его возвращение в Бенфику уже летом следующего трансферного окна.

Одновременно сообщается, что Анатолий Трубин покинет лиссабонский клуб после окончания текущего сезона.

В этом сезоне украинский голкипер провел 28 матчей во всех турнирах за Бенфику, пропустив 21 мяч и оформив 15 «сухих» матчей.

Ранее в Португалии сделали заявление относительно Трубина и его будущего в Бенфике.