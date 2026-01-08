Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка португальской лиги от Браги со счетом 1:3.

«Взгляды на игру могут различаться, но этот матч, считаю, все оценят единогласно. Ваше мнение будет совпадать с нашим.

Начальную половину встречи мы провели неудачно, хотя начало было многообещающим: мы владели мячом и имели шансы отличиться. Затем произошел эпизод с пенальти, который в итоге отменил VAR – это могло добавить нам сил, однако вместо этого начался настоящий спад.

С точки зрения техники это был очевидный провал: футболисты ошибались в элементарных ситуациях. Был отрезок, когда прямо перед моей скамейкой трое разных игроков по очереди делали поперечные передачи в низком блоке у собственных ворот.

В эмоциональном плане первый тайм мы также провалили – за исключением первых пяти минут, я не вижу ничего положительного. После перерыва команда изменилась: включила прессинг, начала активно отбирать мяч и идти вперед.

Можно констатировать, что первая половина осталась за «Брагой», а вторая – за нами. Справедливым итогом могла стать ничья, но вышло иначе. В итоге, это не Брага одержала победу – это мы сами потерпели поражение», – цитирует Моуринью издание Record.