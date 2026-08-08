Сергей Разумовский

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин хочет покинуть Бенфику, а Ювентус продолжает рассматривать его как одного из кандидатов на роль основного вратаря. Туринский клуб работает над поиском нового футболиста на эту позицию и не отказывается от альтернативных вариантов.

По информации TuttoSport, в последнее время позиции Анатолия Трубина в списке потенциальных новичков Ювентуса заметно укрепились. Итальянская команда следит за ситуацией вокруг украинца и может вернуться к более активным переговорам о его трансфере.

Сообщается, что сам Трубин заинтересован в смене клуба. Украинский вратарь стремится покинуть Бенфику, где вынужден конкурировать за место в стартовом составе и не всегда получает стабильную игровую практику.

Ювентус уже контактировал с представителями футболиста и португальского клуба в конце июля. Тогда стороны обсуждали возможный переход Трубина в туринскую команду, однако конкретной договоренности достигнуто не было.

В сезоне-2025/26 Анатолий Трубин провел 50 матчей за Бенфику во всех турнирах. В этих играх украинец пропустил 47 голов и 21 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Также 25-летний голкипер отметился забитым мячом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Реала. Этот эпизод стал одним из ярчайших моментов выступлений украинца за португальскую команду.