В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов Бенфика сенсационно одолела Реал (4:2). Оба украинских легионера «орлов» вышли в стартовом составе. Анатолий Трубин провел матч полностью, став главным хедлайнером вечера, тогда как Георгий Судаков был заменен на 83-й минуте встречи.

Аналитики Sofascore и Whoscored оценили перформанс Трубина в 7.8 и 8.0 баллов, а Судакову поставили 7.0 и 7.2 балла.

Благодаря этой победе Бенфика набрала 9 очков и по дополнительным показателям завоевала последнее место в плей-офф.

В 1/16 финала ЛЧ команда Жозе Моуринью встретится с Буде-Глимт. Матчи состоятся 17 и 24 февраля.

