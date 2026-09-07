Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал о ситуации вокруг вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. По его информации, у украинца были предложения от клубов английской Премьер-лиги, однако наиболее предметный интерес проявлял Лидс. Однако игрок ждал перехода в Ювентус.

У Трубина на самом деле были определённые предложения. Наиболее очевидные из них были прежде всего из АПЛ. Довольно предметно интересовался Лидс, но Анатолий, как казалось всем, ждал другой клуб. И им был Ювентус.

Напомним, что Трубин перешёл в Бенфику по незашифрованному контракту за сумму 10 млн евро. Сумму, на которую согласился Шахтёр, который тогда уже не контролировал игрока, потому что тот не продлил контракт с донецким клубом. Я напоминаю, что последние полгода Анатолий сидел даже не на замене, а на трибунах в определённых матчах.

Соответственно, когда игрок такого уровня и перспективы переходит в серьёзный европейский клуб, он получает хорошую зарплату — как и произошло с Трубиным. И сейчас Бенфика пыталась выжать из потенциального покупателя максимальную сумму, но этого сделать не удалось.