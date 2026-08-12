Сергей Разумовский

Украинский голкипер Анатолий Трубин рассматривает возможность покинуть Бенфику во время летнего трансферного окна. По информации Glorioso 1904, 25-летний голкипер сообщил руководству португальского клуба о желании продолжить карьеру в другой команде.

В то же время осуществить этот переход будет непросто. Бенфика определила трансферную стоимость Трубина на уровне 40 миллионов евро. На данный момент ни один из клубов, которые интересуются украинцем, не готов предложить такую сумму.

Высокие финансовые требования португальской стороны фактически сдерживают потенциальных покупателей. Заинтересованные команды следят за ситуацией вокруг Трубина, однако пока не спешат делать официальное предложение, которое соответствовало бы установленной Бенфикой цене.

Ранее сообщалось об интересе к украинскому вратарю со стороны Ювентуса. Туринский клуб рассматривал Трубина как одного из возможных кандидатов на усиление вратарской позиции, однако запрашиваемые 40 миллионов евро не устраивают итальянскую команду.