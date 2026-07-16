Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался относительно причин поражения своей команды в полуфинале чемпионата мира-2026 против Аргентины (1:2). Слова немецкого специалиста передает пресс-служба ФИФА.

Мы разочарованы, ведь были очень близко. Но после того, как забили, стали слишком пассивными и позволили сопернику создать много моментов. Мы не смогли переломить ситуацию с владением мячом, а затем пропустили слишком много навесов, моментов и ударов. Мы были близко, но не смогли удержать уровень после забитого гола.

Они выигрывали каждую верховую борьбу, постоянно подавали и подавали, поэтому мы перешли на схему с пятью защитниками, чтобы закрыть зоны внутри и быть сильнее в воздухе. Сразу после нашего гола, ещё без замен, мы позволили сопернику сделать слишком много навесов и создать слишком много моментов, поэтому пытались помочь команде. Мы не могли выиграть ни один мяч, не могли удержать мяч, так что, думаю, это не была структурная проблема. Матч полностью изменился.