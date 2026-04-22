Сергей Разумовский

Украинская Премьер-лига опубликовала символическую сборную 24-го тура чемпионата УПЛ, а также определила лучшего футболиста и лучшего тренера тура. Традиционно итоги подводили вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ.ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины. В целом в опросе принял участие 41 эксперт.

Среди представителей УПЛ.ТВ в голосовании участвовали Андрей Богданов, Юрий Вирт, Виталий Волочай, Игорь Ермаков, Владимир Звёров, Валерий Иващенко, Богдан Когут, Богдан Костюк, Виталий Лисицкий, Александр Мельниченко, Сергей Тищенко, Дмитрий Хомченовский, Николай Цымбал и Владислав Шалота.

Лучшим тренером 24-го тура по итогам голосования стал Арда Туран из Шахтера. Его команда одержала победу над Полесьем в центральном матче тура со счетом 1:0. Небольшое отставание от победителя имел Руслан Костышин из Колоса, чья команда обыграла тогдашнего лидера ЛНЗ с таким же счетом. Третье место занял Олег Шандрук, так как его Верес разгромил в гостях Александрию — 3:0.

Лучшим футболистом 24-го тура стал Валерий Бондарь, который забил победный мяч в матче Шахтера против Полесья. В свои анкеты его включили 34 из 41 эксперта, а 13 из них поставили его на первое место. Совсем немного от него отстал Ибрахим Кане из Колоса, который попал в 28 анкет, из которых 10 раз был выбран под первым номером. В пятерку лучших также вошли Игорь Харатин из Вереса, Кристиан Мба из Металлиста 1925 и Владимир Бражко из Динамо.

При определении героев 24-го тура эксперты упомянули 33 футболиста и 8 тренеров, а также рассмотрели 69 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, помимо 11 игроков основного состава, был сформирован и условный резерв символической сборной тура.

В резерв вошли Ефим Конопля из Шахтера, Никита Бурда из Колоса, Педро Энрике из Шахтера, Николай Шапаренко из Динамо, Олег Очеретько из Шахтера, Фабрицио из Вереса, Виталий Буяльский из Динамо, Глейкер Мендоза из Кривбасса, Алиссон из Шахтера, Кристиан Мба из Металлиста 1925 и Пилип Будковский из Зари.