Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал о стиле, в котором команда будет играть в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я безмерно уважаю ПСВ и, собственно, именно с такой футбольной культурой я себя отождествляю. Она зародилась в Нидерландах. Кройф, Хиддинк, Райкард – все они были для меня источником вдохновения. Я также играл в «Барселоне», и это сформировало мое футбольное видение.

Мы ничего не боимся. Мы не думаем о таких вещах. Мы смотрим на все позитивно. Завтра шестеро-семеро наших игроков впервые в своей карьере выйдут в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Возможно, сегодня ночью они не смогут заснуть, у них «бабочки в животе». Так что нам нужно насладиться этим моментом и одновременно дарить людям в нашей стране надежду.

Мы должны быть уверенными в своей игре. Очень важно сохранять свои надежды на будущее, а также свои мечты. Завтра дело будет не в победе или поражении. Дело будет в том, чтобы сохранить уверенность в том, что значит быть игроками «Шахтера».

Я сказал [молодым подопечным] так: есть только одна вещь, которую я не приму, – это страх, боязнь. Они должны быть смелыми, должны играть в свой футбол и быть готовыми к борьбе, ведь ПСВ очень интенсивно прессингует. Но, помимо всего этого, дело не в счете. Если ответственность за результат и должна на ком-то лежать, то на мне, ведь это мой стиль игры. Они должны играть смело. Должны играть с желанием.

Если вы попытаетесь остановить ПСВ, вам этого не удастся. Они забьют. Именно поэтому мы тоже должны забивать им. Они будут атаковать нас – мы будем атаковать их. Мы безмерно их уважаем. Но если вы попытаетесь их остановить, вам этого не удастся, ведь они забили шесть голов «Наполи». Они забили четыре мяча на выезде «Ливерпулю». Они заставили «Баварию» играть совершенно в другом стиле.

Так что они должны играть в свой футбол, а мы не можем провести этот матч, только защищаясь. Мы должны играть в своем стиле. И особенно важно – должны наслаждаться этим. Потому что, если вы получаете удовольствие и вам весело, то вы тоже можете подарить людям эмоции, представляя их надежды.

Мои игроки в целом не готовы к Лиге чемпионов. В футболе за две недели невозможно многое изменить. Чтобы изменить определенные вещи, нужен опыт, так что время покажет. Мои игроки могут быть не готовы к Лиге чемпионов, но они готовы выигрывать.

Я хочу запомнить [первую игру ЛЧ в качестве тренера] как матч, в котором мы хорошо играли, хорошо боролись и не потеряли уверенности, потому что, если команда хочет развиваться, хочет чего-то достичь и побеждать, есть вещи, важнее результата. Я человек, который проиграл финал Лиги чемпионов на последней минуте, поэтому знаю, что есть вещи, важнее победы или поражения. Хотим ли мы победить? Конечно, хотим. Но прежде всего мы должны хорошо сыграть.